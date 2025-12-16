Il rapporto Consob evidenzia come le banche e le assicurazioni dominino la scena di Piazza Affari, distinguendosi per redditività e performance. Questi settori si confermano protagonisti indiscussi nel panorama finanziario italiano, grazie a risultati solidi e una presenza strategica nel mercato.

© It.insideover.com - Il rapporto Consob: le regine di Piazza Affari sono banche e assicurazioni

A Piazza Affari le regine di Borsa Italiana per profittabilità e risultati sono banche e assicurazioni. Lo riporta la Consob nel Bollettino Statistico Emittenti, l’analisi del primo semestre 2025 sul listino di Milano, che ha messo a consuntivo i rapporti sulle trimestrali consolidate delle società operanti in borsa supervisionate dagli uffici di Via Martini. E se da un lato si sapeva che il settore bancario-assicurativo godeva anche in questo 2025 di buona salute, dall’altro nessuna analisi aveva messo chiaramente in luce la diversità di performance tra il mondo finanziario e quello non finanziario. It.insideover.com

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il rapporto Consob: le regine di Piazza Affari sono banche e assicurazioni - L'articolo Il rapporto Consob: le regine di Piazza Affari sono banche e assicurazioni proviene da InsideOver. msn.com