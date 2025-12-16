Un rapper tedesco si trova al centro di polemiche dopo una canzone pacifista, accusato di essere “aiutante di Putin”. L’episodio evidenzia il clima di tensione e retorica bellicista che attraversa l’Europa, in particolare la Germania, riflettendo un’attenzione crescente verso temi di pace e conflitto in un contesto internazionale complesso.

Un episodio tanto grave quanto inquietante, che mette in luce il clima bellicista – un’eco inquietante delle “radiose giornate di maggio” del 1915 – che sta investendo l’Europa e, in particolare, la Germania. Chiunque osi contrastare la macchina del riarmo, mentre il Bundestag si accinge ad approvare contratti militari per un valore record di 52 miliardi di euro, viene subito etichettato come traditore della patria o, peggio, come “sgherro di Putin”. Qualcosa di simile accade anche in Italia a chi critica la linea intransigente sul conflitto in Ucraina. È quanto successo in Germania al popolarissimo cantante e rapper FiNCH, reo – si fa per dire – di aver pubblicato un brano antimilitarista, No Desire for War. It.insideover.com

