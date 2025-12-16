Il responsabile del Programma di Risposta all'Emergenza di ActionAid in Palestina evidenzia la grave situazione a Gaza, dove piogge intense e inondazioni aggravano le condizioni dei civili. L'organizzazione sollecita urgentemente l'apertura dei valichi di frontiera e un incremento degli aiuti umanitari per alleviare la sofferenza della popolazione palestinese.

© Iodonna.it - Il racconto drammatico del responsabile del Programma di Risposta all'Emergenza di ActionAid in Palestina: l'apertura dei valichi di frontiera e un aumento degli aiuti in ingresso a Gaza sono misure necessarie

M entre i palestinesi a Gaza si preparano ad affrontare altri due giorni di tempeste, piogge intense e inondazioni, ActionAid chiede con urgenza l’apertura dei valichi di frontiera e un aumento degli aiuti in ingresso a Gaza. Gaza: così il cinema racconta la Striscia. guarda le foto Leggi anche › Partorire in strada, sotto le bombe: la tragedia delle donne di Gaza Alaa AbuSamra, responsabile del Programma di Risposta all’Emergenza di ActionAid in Palestina, da Gaza dichiara: “La sofferenza a Gaza è incessante. Le bombe forse sono diminuite, ma il dolore no. Ha semplicemente cambiato forma. Ora la sofferenza cade dal cielo sotto forma di pioggia gelida. Iodonna.it

Tu piaci alle donne, come te lo spieghi? ?? Massimo Troisi e l'iconica intervista con Pippo Baudo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali la colonna sonora originale composta da Teho Teardo per il film “Ammazzare Stanca” diretto da Daniele Vicari. Le musiche di Teardo si fondono perfettamente con il racconto drammatico di Antonio Zagari, figlio di un bo - facebook.com facebook