Il quartiere dove mancano parcheggi e garage e fioccano le multe

Un quartiere caratterizzato da scarsa disponibilità di parcheggi e garage, dove le multe per divieto di sosta sono ormai frequenti, con una media di una al mese. La mancanza di spazi adeguati e le condizioni di degrado spingono molti automobilisti a rischiare sanzioni, preferendo comunque parcheggiare in aree pericolose o poco sicure, anche se ciò comporta attraversare da soli un sottopasso degradato.

In pochi mesi ha già collezionato 5 multe per divieto di sosta. In pratica una al mese. Ma dovendo scegliere tra pagare la sanzione e parcheggiare nei pressi di un’area degradata e di dover attraversare da sola il sottopasso, opta per il rischio di mettere mano al portafoglio. Succede a Monza. Monzatoday.it Parcheggia in un garage stretto per il Movy Park - Green Park Srl Il quartiere dove mancano parcheggi e garage (e fioccano le multe) - Il racconto di una giovane residente e la proposta di come e dove ricavare almeno una ventina di posti auto ... monzatoday.it

Milano, via Neera allo Stadera: “Negozi e solidarietà. Ma mancano parcheggi” - Ma non solo, via Neera è anche una strada dove hanno sede alcune realtà solidali, come l’Alveare, che dal 2012 all’interno ... ilgiorno.it

Non mancano le perplessità e le segnalazioni di disagio da parte dei cittadini, che nelle scorse settimane hanno promosso una petizione per richiedere la realizzazione di una zona trenta nel quartiere Regioni. - facebook.com facebook