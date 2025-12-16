Il quadro della Madonna di Pompei visita la parrocchia di Ogliara
La comunità di Ogliara si prepara ad accogliere il quadro della Madonna di Pompei, previsto per il 18 dicembre. L’arrivo sarà accompagnato dalla visita del Vescovo della Prelatura di Pompei, segnando un momento di grande significato spirituale e di condivisione per i fedeli della parrocchia.
Sono giorni di grande attesa nella comunità parrocchiale di Ogliara, dove il prossimo 18 dicembre arriverà il quadro della Madonna di Pompei, accompagnato dal Vescovo della Prelatura di Pompei, S.E Rev. Mons. Tommaso Caputo, che presiederà anche la Solenne celebrazione eucaristica in programma. Salernotoday.it
La Madonna di Pompei Aldo Cazzullo racconta la storia di Bartolo Longo
