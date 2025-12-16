In un contesto di sfide e successi, Felder si distingue come un vero pivot, grazie all'invenzione di Leka. Tra folklore e realtà, emerge anche qualche segnale di affaticamento fisico, ma l'essenziale è aver raggiunto l'obiettivo e mantenere la testa della classifica, consolidando il proprio ruolo di leader.

IL PUNTO. Felder quasi... pivot l'invenzione di Leka. Ma dietro il folclore un po' di calo fisico

L’importante è aver portato a casa il risultato. L’importante è essere ancora in vetta alla classifica in solitudine. Perché il match contro Cento ha fatto emergere, anche se in forma lieve, una specie di ‘influenza’ con qualche linee di febbre. Perché la reattività fisica, rispetto a qualche settimana fa, ha dato l’impressione di andare un po’ scemando. Due nomi per tutti: Maretto ed anche Miniotas. Sta tornando invece a risalire fisicamente Virgilio. Più reattivo dopo un calo vistoso, così come sta tornando a salire nel rendimento fisico anche De Laurentiis. Può aver pesato nella gara contro Cento psicologicamente anche la battuta d’arresto contro Brindisi? Potrebbe essere e non è da escludere. Sport.quotidiano.net

