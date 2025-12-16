Il PSG è stato condannato a pagare alla stella del Real Madrid oltre 50 milioni di sterline

Il Paris Saint-Germain è stato condannato a pagare oltre 50 milioni di sterline a Kylian Mbappe, a seguito di una disputa contrattuale. La decisione è stata comunicata da un tribunale francese e riguarda stipendi e bonus arretrati, evidenziando le tensioni tra il club e la stella del Real Madrid.

2025-12-16 18:08:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Paris Saint-Germain è stato condannato da un tribunale francese a pagare a Kylian Mbappe 60 milioni di euro (52,5 milioni di sterline) tra stipendio e bonus arretrati a seguito di una lunga controversia contrattuale. La sentenza arriva dopo che il caso è arrivato al tribunale del lavoro di Parigi a novembre, con Mbappe che inizialmente aveva presentato una richiesta molto più ampia di 231,5 milioni di sterline. Il PSG, a sua volta, aveva lanciato una domanda riconvenzionale contro il capitano della Francia del valore di 211 milioni di sterline. Justcalcio.com Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mbappè-Psg, club condannato a pagare 61 milioni di euro - L'attaccante, al Psg dall'estate 2017, era stato messo fuori rosa nel 2024. msn.com

Psg condannato a pagare 61 milioni a Mbappé - Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il club a corrispondere la somma al calciatore per bonus e stipendi non pagati ... msn.com

