Il Paris Saint-Germain è stato condannato a pagare 61 milioni di euro a Kylian Mbappè, tra premi e stipendi arretrati, dal tribunale del lavoro di Parigi. La decisione riguarda la controversia tra il club e l’attaccante francese, legata alla scadenza del contratto prima del suo trasferimento al Real Madrid nel 2024.

© Agi.it - Il Psg dovrà pagare 61 milioni di arretrati a Mbappè

AGI - Il Paris Saint-Germain dovrà versare 61 milioni di euro a Kylian Mbappè per i premi e gli stipendi arretrati: lo ha stabilito il tribunale del lavoro di Parigi in merito alla controversia tra il club parigino e l'attaccante francese in merito alla scadenza del suo contratto prima del trasferimento al Real Madrid nel 2024. Gli avvocati del 26enne Pallone d'Oro avevano chiesto oltre 260 milioni di euro, sostenendo che il suo contratto con il Psg dovesse essere riclassificato come a tempo indeterminato e per questo avevano invocato il licenziamento senza giusta causa (44,6 milioni), mobbing (37,5 milioni) e lavoro dissimulato (37,5 milioni). Agi.it

