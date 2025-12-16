Il progetto Destiny mira a trasformare Saint Kitts e Nevis in una zona economica speciale dedicata ai bitcoin, creando una comunità autonoma e autoregolamentata. L'iniziativa punta a sviluppare un modello innovativo di regolamentazione e autonomia nel settore delle criptovalute, con l'obiettivo di attrarre investimenti e favorire l'adozione di bitcoin in un contesto caraibico.

© It.insideover.com - Il progetto Destiny e l’utopia della Tortuga caraibica dei bitcoin

Una comunità sostanzialmente autonoma, con proprie leggi e propri regolamenti, e ovviamente autoregolata sul fronte del business: questo è il sogno del progetto Destiny in sviluppo nel piccolo Stato caraibico di Saint Kitts e Nevis e riguardante la possibilità di creare una vera e propria “zona economica speciale” per i bitcoin. Destiny, Tortuga futura dei bitcoin?. Non è fantasia, ma è la volontà di trasformare in realtà di frontiera un’ambizione su cui puntano molti investitori libertari e diversi tecno-oligarchi americani e non solo: fare delle criptovalute non solo un fattore di emancipazione per finanza e business ma anche l’abilitatore strategico di un nuovo sistema sociale. It.insideover.com

