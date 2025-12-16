Il prof Filippone tra i Top 50 del Global Teacher Prize 2026 | un docente italiano nella selezione mondiale

Il prof. Alfonso Filippone è tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2026, uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello mondiale per l'eccellenza nell'insegnamento. Selezionato tra migliaia di candidati, rappresenta l'Italia in questa prestigiosa competizione promossa dalla Varkey Foundation in collaborazione con l’UNESCO.

Il nome di Alfonso Filippone compare nella lista dei 50 finalisti del Global Teacher Prize 2026, riconoscimento internazionale promosso dalla Varkey Foundation in collaborazione con l’UNESCO. Un risultato che inserisce l’Italia tra i paesi rappresentati nella selezione mondiale dedicata ai docenti che si distinguono per impatto sociale, capacità educativa e innovazione. L'articolo . Orizzontescuola.it

