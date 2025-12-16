Il processo per l'omicidio di Elisa Bravi la condanna all'ergastolo per il marito Riccardo Pondi

Il processo per l'omicidio di Elisa Bravi si è concluso con la condanna all'ergastolo per Riccardo Pondi. L'episodio, avvenuto il 19 dicembre 2019 a Glorie di Bagnacavallo, Ravenna, ha portato alla luce un tragico episodio di violenza domestica culminato con la perdita della vita di Elisa Bravi.

Il 19 dicembre 2019 a Glorie di Bagnacavallo (Ravenna), Riccardo Pondi strangolò la moglie Elisa Bravi. È stato condannato all’ergastolo per omicidio volontario aggravato, dopo una prima sentenza a 24 anni di carcere. Fanpage.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Processo per l'omicidio di Elisa Bravi alla sbarra il marito che confessò di averla uccisa

Video Processo per l'omicidio di Elisa Bravi alla sbarra il marito che confessò di averla uccisa Video Processo per l'omicidio di Elisa Bravi alla sbarra il marito che confessò di averla uccisa

Elisa Bravi uccisa dal marito Riccardo Pondi a Ravenna nel 2019: la storia del femminicidio - Elisa Bravi, uccisa dal marito nel 2019 a Bagnacavallo: la storia del femminicidio, il processo e la condanna definitiva all’ergastolo ... tag24.it