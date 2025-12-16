Il processo per l'omicidio di Elisa Bravi la condanna all'ergastolo per il marito Riccardo Pondi
Il processo per l'omicidio di Elisa Bravi si è concluso con la condanna all'ergastolo per Riccardo Pondi. L'episodio, avvenuto il 19 dicembre 2019 a Glorie di Bagnacavallo, Ravenna, ha portato alla luce un tragico episodio di violenza domestica culminato con la perdita della vita di Elisa Bravi.
Il 19 dicembre 2019 a Glorie di Bagnacavallo (Ravenna), Riccardo Pondi strangolò la moglie Elisa Bravi. È stato condannato all’ergastolo per omicidio volontario aggravato, dopo una prima sentenza a 24 anni di carcere. Fanpage.it
Processo per l'omicidio di Elisa Bravi alla sbarra il marito che confessò di averla uccisa
Elisa Bravi uccisa dal marito Riccardo Pondi a Ravenna nel 2019: la storia del femminicidio - Elisa Bravi, uccisa dal marito nel 2019 a Bagnacavallo: la storia del femminicidio, il processo e la condanna definitiva all’ergastolo ... tag24.it
Finora, le prove contro Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi non sembrano sufficienti per un processo, ma la Procura potrebbe sorprendere. L'indagine si concentra su incongruenze nel DNA trovato sulla vittima. - facebook.com facebook
Cosa è successo nella sesta udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli: il racconto della nipote e della polizia Scientifica x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.