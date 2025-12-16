Il presidente Stefani ha attribuito ufficialmente le deleghe agli assessori | il dettaglio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha ufficialmente conferito le deleghe agli assessori della nuova giunta regionale attraverso un decreto formale. Questa assegnazione segna un passo importante nell'organizzazione delle responsabilità e delle funzioni all'interno dell'amministrazione regionale, delineando i ruoli chiave di ciascun assessore per l'attuazione delle politiche e dei progetti futuri.

Immagine generica

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha attribuito formalmente oggi con un proprio decreto le deleghe agli assessori della nuova giunta regionale. «Siamo tutti chiamati a rispondere alle nuove esigenze che emergono dal tessuto sociale e a mantenere e implementare le molte eccellenze che già. Veneziatoday.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Veneto, Alberto Stefani eletto presidente. L'intervista al Tg La7

Video Veneto, Alberto Stefani eletto presidente. L'intervista al Tg La7

Stefani firma il decreto per le deleghe agli assessori ma tiene per sé l’autonomia differenziata: «Squadra coesa e motivata» - Alberto Stefani firma il decreto che attribuisce le deleghe agli assessori ma tiene per sé ... msn.com

presidente stefani ha attribuitoRegione Veneto: il presidente Alberto Stefani ha presentato la sua squadra di governo - Ci sono dieci assessori, un vicepresidente e due consigliere con deleghe particolari. rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.