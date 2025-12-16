Il presidente Stefani ha attribuito ufficialmente le deleghe agli assessori | il dettaglio

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha ufficialmente conferito le deleghe agli assessori della nuova giunta regionale attraverso un decreto formale. Questa assegnazione segna un passo importante nell'organizzazione delle responsabilità e delle funzioni all'interno dell'amministrazione regionale, delineando i ruoli chiave di ciascun assessore per l'attuazione delle politiche e dei progetti futuri.

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha attribuito formalmente oggi con un proprio decreto le deleghe agli assessori della nuova giunta regionale. «Siamo tutti chiamati a rispondere alle nuove esigenze che emergono dal tessuto sociale e a mantenere e implementare le molte eccellenze che già.

VENEZIA - Oggi il primo Consiglio Regionale dell'era Stefani. Zaia, eletto presidente dell'assemblea, ha annunciato l'intenzione di essere terzo rispetto a maggioranza e opposizione. Ma ci son già le prime polemiche e portano il nome di Brescacin e dell'esclu - facebook.com facebook

Auguri al neo-eletto Presidente del Consiglio regionale @zaiapresidente. Sono certo che, con la sua guida autorevole, saprà svolgere al meglio il ruolo di garanzia per tutti i consiglieri. Con la nuova Giunta regionale guidata dal presidente Alberto Stefani, l x.com

