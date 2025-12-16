Il presidente Sergio Mattarella torna a prendere posizione contro la Russia di Putin | vuole ridefinire i confini europei

Il presidente Sergio Mattarella torna a esprimere ferme critiche nei confronti della Russia di Putin, sottolineando come l'intenzione di ridefinire i confini europei rappresenti una minaccia grave e inaccettabile. La crescente tensione richiede un'analisi approfondita delle implicazioni geopolitiche e delle risposte internazionali a questa escalation.

Una situazione sempre più grave, che merita di essere analizzata criticamente Incontenibile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella continua a prendere posizione duramente contro la Russia di Putin. E adesso afferma senza perifrasi che essa vuole "ridefinire i confini europei". Nei. Ilgiornaleditalia.it

