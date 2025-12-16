Il presidente Sergio Mattarella torna a prendere posizione contro la Russia di Putin | Vuole ridefinire i confini europei

Il presidente Sergio Mattarella torna a esprimere forti critiche nei confronti della Russia di Putin, sottolineando come i tentativi di ridefinire i confini europei rappresentino una minaccia crescente. La situazione si aggrava di giorno in giorno, richiedendo una riflessione approfondita e critica sulle implicazioni geopolitiche e sulla stabilità del continente. Un intervento che ribadisce l’importanza di mantenere ferme le posizioni italiane e europee di fronte a questa crisi.

Una situazione sempre più grave, che merita di essere analizzata criticamente Incontenibile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella continua a prendere posizione duramente contro la Russia di Putin. E adesso afferma senza perifrasi che essa vuole "ridefinire i confini europei". Nei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

