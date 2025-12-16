Il presepe dei viaggiatori l' arcivescovo Lorefice alla stazione centrale per la preghiera dei ferrovieri

Alla stazione di Palermo Centrale, durante le festività natalizie, è stato allestito un presepe da Rete Ferroviaria Italiana, creando un'atmosfera di spiritualità e solidarietà. L'arcivescovo Lorefice ha partecipato alla preghiera dei ferrovieri, sottolineando l'importanza di questi momenti di fede e comunità nel contesto dei viaggi e delle attività quotidiane.

Anche quest’anno, alla stazione di Palermo Centrale, in occasione delle festività natalizie, è stato allestito da Rete Ferroviaria Italiana un presepe per accogliere viaggiatori e pendolari e che ha fatto da cornice a un momento di fede, solidarietà e impegno sociale. Un gruppo di ferrovieri ha. Palermotoday.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il grido dell'arcivescovo Lorefice su Palermo: «Dilaga la violenza» - Avvilita perché è la città del Governo e dell’Assemblea Regionale e dobbiamo ancora registrare che la politica non sembra ... avvenire.it

Pasqua, il messaggio dell'arcivescovo Lorefice - Un messaggio di fede e un invito alla responsabilità quello dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, durante l'omelia. rainews.it

All'Aeroporto di Palermo torna il presepe di Nicolò Giuliano: arte, identità e un messaggio di speranza e accoglienza per i viaggiatori - facebook.com facebook