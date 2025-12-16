Il Prato ormai lassù è una certezza Una vittoria per guardare oltre

Il Prato si conferma una squadra in ottima forma, con sette vittorie consecutive al Lungobisenzio. Dopo un giorno di riposo, i biancazzurri riprendono gli allenamenti per prepararsi alle prossime sfide, consolidando il proprio momento positivo e la posizione di vertice in classifica.

Il Prato torna oggi ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, reduce dalla vittoria - la settima consecutiva al Lungobisenzio - contro lo Sporting Club Trestina. Con questo successo, i biancazzurri sono tornati al quarto posto solitario, accorciando peraltro il gap da Seravezza Pozzi, distante adesso sei lunghezze, e Tau Altopascio, che si trova a +5 rispetto a Risaliti e compagni, mentre la capolista Grosseto resta lontana 13 punti. Il grande protagonista del match contro gli umbri è stato indubbiamente Simone Greselin, che ha finalmente trovato i suoi primi sigilli con i lanieri. Lanazione.it

