Il ponte incompiuto a Napoli finalmente verso una svolta? Ne faremo un parco urbano per i cittadini
Il ponte incompiuto di Napoli, simbolo di un progetto sospeso da decenni, potrebbe presto cambiare volto. Dopo anni di incertezze, si ipotizza una trasformazione in un parco urbano dedicato ai cittadini, offrendo nuova vita a un'area altrimenti inutilizzata e contribuendo al miglioramento della qualità urbana nel Rione Alto.
L'ormai tristemente celebre ponte incompiuto al Rione Alto potrebbe essere finalmente ad una svolta. La struttura, la cui costruzione partì nel 1982 per poi essere interrotta a causa di un contenzioso, avrebbe dovuto congiungere le zone di via San Giacomo dei Capri e via Jannelli per. Napolitoday.it
