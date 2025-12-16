L'articolo approfondisce il caso di Fausto Napoletano, un poliziotto coinvolto in un'indagine che lo vede accusato di aver collaborato con un'associazione a delinquere. Dalle accuse di essere un

Per la Procura, Fausto Napoletano era un "sodale" della presunta associazione a delinquere, "pienamente consapevole dell’attività del gruppo". Per questo, i pm lo accusano di essere stato parte integrante del clan Lafleur. Una tesi respinta dal gip Chiara Valori nell’ordinanza di custodia cautelare, che ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza per il poliziotto "solo" per aver partecipato al furto in abitazione del 12 gennaio 2024 in piazza Firenze. "È evidentemente di estrema gravità – la premessa del giudice – la perfetta conoscenza, da parte di costui, delle attività illecite della famiglia Lafleur senza che ciò susciti neppure il minimo imbarazzo, nonostante si tratti di un agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano. Ilgiorno.it

Il poliziotto infedele. Dal ruolo di "palo" all’obbligo di dimora - Spesso i due si trovano d’accordo, anche sulla presunta inettitudine di Andrea Milenkovic, uno dei figli di Monica: "è un figlio di papà", esordisce Napoletano. msn.com