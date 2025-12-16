Il celebre pile di Uniqlo e Needles che ha conquistato il web è di nuovo disponibile. Un'opportunità imperdibile per chi desidera aggiungere questo iconico capo al proprio guardaroba, approfittando della sua fama e del suo stile inconfondibile.

© Gqitalia.it - Il pile di Uniqlo e Needles che ha rotto internet è tornato disponibile, e questa è l'occasione per approfittarne

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Tre, due, uno. La collaborazione tra Uniqlo e il leggendario marchio giapponese Needles, presentata sullo scadere di ottobre, ha fatto registrare un clamoroso sold-out nel giro di una manciata di giorni, e il perché è stato chiarissimo a tutti. Da un lato l'aura di Needles, ovvero il marchio fondato nel '97 sotto l’ombrello di Nepenthes, il collettivo da cui sono nate esperienze di culto del calibro di Engineered Garments e South2 West8. Gqitalia.it

???? x ??? ?? ???????

Il miglior giubbotto di pile per l'autunno 2019 è questo, di Uniqlo - Parrebbe di sì, da quando è diventato un cult trasversale che ricorda il successo grandioso del giubbotto di pelle, anche se è investito da tutt'altro ... esquire.com

Tra lo strato di intimo termico e il pile, nei momenti in cui faceva molto freddo ho aggiunto anche un maglione (quello che ho trovato più caldo e comodo in assoluto è stato un maglione di cashmere @uniqloeurope) La maggior parte delle cose le ho acquis - facebook.com facebook