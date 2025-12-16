Il patrimonio record di Elon Musk | sfondato il tetto dei 600 miliardi

Elon Musk stabilisce un nuovo record, superando i 600 miliardi di dollari di patrimonio. L'imprenditore americano, già il più ricco del mondo, raggiunge una cifra storica, consolidando la sua posizione di leader nel mondo degli affari e della tecnologia. Un traguardo che sottolinea la sua influenza e il suo ruolo nel panorama finanziario globale.

Un nuovo record per l'uomo che è già il più ricco del mondo: l'imprenditore americano Elon Musk è il primo nella storia a sfondare il muro dei 600 miliardi di dollari di patrimonio. Soltanto due mesi fa le sue ricchezze erano stimate in 500 miliardi di dollari dalla rivista Forbes ma in poco tempo sono aumentate abbondantemente. Perché Musk è (ancora) più ricco. Il perché di questo aumento di capitale è presto detto: all'inizio di dicembre la sua SpaceX, produttore di razzi, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto valutando l'azienda a 800 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 400 miliardi di agosto secondo quanto hanno dichiarato a Forbes due investitori dell'azienda. Ilgiornale.it

IL VERO PATRIMONIO di ELON MUSK!

