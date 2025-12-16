il passo falso del monza obiettivo riscatto con lodi

Il Monza cerca di riscattarsi dopo due sconfitte consecutive al PalaSomaschini. Con l’obiettivo di tornare alla vittoria, l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si prepara alla prossima sfida, affidandosi anche al ritorno di Lodi. La squadra affronta questa fase delicata con la volontà di invertire il trend negativo e riprendere fiducia in vista delle prossime gare.

Il ritorno a casa è stato nuovamente amaro. Chiedere all’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, sconfitto due volte di fila al PalaSomaschini, per avere qualche chiarimento in merito. L’impresa porta la firma dell’imbattuto Cgc Viareggio, già capace di fermare sul 3-3 la capolista Trissino. Il quintetto del Centro Giovani Calciatori, nel palazzetto seregnese, fa addirittura meglio: s’impone per 3-1 e si porta via i tre punti al termine di una prestazione tutta cinismo, esperienza e concretezza. I padroni di casa, battuti per 8-2 dal Trissino nel precedente turno interno, inizialmente riescono a rimediare con un guizzo di Valentin Marzonetto a un gol di Liam Rosi. Ilgiorno.it

