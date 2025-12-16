Il passato rincuora | con 8 flop di fila ci si salva

Il calcio di oggi è caratterizzato da alti e bassi, dove le vittorie spesso si alternano alle sconfitte. Nonostante le prestazioni individuali di alto livello, la costanza rimane un obiettivo difficile da raggiungere. Questo articolo analizza le recenti difficoltà di una squadra che, dopo otto sconfitte consecutive, cerca di ritrovare la strada del successo, evidenziando i rischi e le sfide del campionato.

© Sport.quotidiano.net - Il passato rincuora: con 8 flop di fila ci si salva Giocare benissimo, ma a fasi alterne, non basta. Rischiare di vincere con le prime quattro forze del campionato, ma non riuscirci, fa spendere belle parole, però non produce punti. Che sono l’unica cosa che conta e che all’ Una Hotels mancano. Perché i biancorossi sono, oggi, ultimi in classifica, assieme a Treviso, a quota 4, tuttavia penalizzati dallo scontro diretto. Situazione frutto, in particolare, delle 8 sconfitte consecutive in A. Una situazione verificatasi altre due volte nei 28 campionati disputati dal sodalizio di via Martiri della Bettola nella massima serie e che, in termini statistici, rappresenta il terzo peggior ruolino di marcia della storia biancorossa, dopo i 10 stop di fila dell’annata 19992000 e addirittura i 14 del torneo 19941995. Sport.quotidiano.net Il passato rincuora: con 8 flop di fila ci si salva - Nei 28 tornei disputati nella massima serie solo due volte Reggio si è trovata nella stessa situazione di oggi: 1997/98 e 2018/19 ... msn.com

