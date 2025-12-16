Il Parlamento europeo revoca l' immunità ad Alessandra Moretti con il sì degli eurodeputati M5S

Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità ad Alessandra Moretti, con il voto favorevole degli eurodeputati M5S, in relazione all'indagine sul cosiddetto Qatargate. La decisione è stata confermata dopo il parere della commissione Juri, evidenziando un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

© Xml2.corriere.it - Il Parlamento europeo revoca l'immunità ad Alessandra Moretti (con il sì degli eurodeputati M5S)

La revoca, legata all'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, è stata confermata dopo il parere della commissione Juri. È sospettata di «organizzazione criminale finalizzata alla corruzione». Xml2.corriere.it

parlamento europeo revoca immunit224Il Parlamento europeo revoca l'immunità a Alessandra Moretti (con il sì degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle) - La revoca, legata all'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, è stata confermata dall'aula dell'Europarlamento dopo il parere della commissione Juri ... msn.com

