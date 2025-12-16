Il Parlamento europeo revoca l' immunità ad Alessandra Moretti con il sì degli eurodeputati M5S
Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità ad Alessandra Moretti, con il voto favorevole degli eurodeputati M5S, in relazione all'indagine sul cosiddetto Qatargate. La decisione è stata confermata dopo il parere della commissione Juri, evidenziando un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.
La revoca, legata all'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, è stata confermata dopo il parere della commissione Juri. È sospettata di «organizzazione criminale finalizzata alla corruzione». Xml2.corriere.it
Dovrebbe andare in carcere, non alla Commissione Ue duro attacco della deputata a von der Leyen
