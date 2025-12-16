Nicodemo Gentile, avvocato penalista e volto noto della Rai, con origini a Crotone, condivide il suo parere sul ruolo della denuncia nelle situazioni di emergenza. Intervenuto al convegno

Il parere di Nicodemo Gentile: "Denunciare senza aspettare che il dramma diventi tragedia"

Nicodemo Gentile, avvocato penalista, cassazionista, originario di Crotone, autore di libri, volto conosciuto della Rai per la partecipazione a "Chi l’ha visto?", il programma del mercoledì sera su Rai Tre, sabato è stato tra i protagonisti del convegno "La Montagna che accoglie, la Montagna che inghiotte: storie di scomparse", ospitato nella sala delle conferenze Le Bocchette. Un momento di incontro a più voci in cui è stato affrontato il dramma che le famiglie vivono quando scompare una persona. Raggiunto al telefono Nicodemo Gentile ha risposto ad alcune domande su questa emergenza, perché è di questo che si tratta. Lanazione.it

