Il Parco dello Stelvio nasconde una valle dei dinosauri | scoperte migliaia di orme lasciate 210 milioni di anni fa – Le foto

Nel cuore del Parco dello Stelvio, una scoperta straordinaria svela una «valle dei dinosauri» con migliaia di orme risalenti a 210 milioni di anni fa. Questa scoperta, avvenuta a pochi chilometri dai cantieri delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, rappresenta uno dei ritrovamenti paleontologici più significativi degli ultimi decenni.

A due passi dai cantieri per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, un team di archeologi ha fatto quella che già viene considerata una delle più importanti scoperte paleontologiche degli ultimi decenni. Nel Parco dello Stelvio, sono state trovate migliaia di orme di dinosauri, lasciate circa 210 milioni di anni fa da branchi di grandi erbivori. Le tracce rinvenute nelle alpi valtellinesi, riconoscibili su pareti di dolomia quasi verticali, formano piste lunghe centinaia di metri. E sono così ben conservate, spiegano gli esperti, che alcune presentano perfino segni di dita e artigli. La scoperta casuale di un fotografo. Open.online

Tre Fontane Sacre, Trafoi, Parco Nazionale dello Stelvio

