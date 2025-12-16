© Ilgiornale.it - Il Papa benedice il presepe "pro life" lungo cinque metri

Un presepe pro-life in Vaticano, in Aula Paolo VI, è stato benedetto ieri mattina da Papa Leone che ha ricevuto i donatori della Natività, provenienti dalla Costa Rica. L'opera, dal titolo Nacimiento Gaudium dell'artista Paula Saenz Soto, intende lanciare un «appello al mondo, affinché venga protetta la vita fin dal suo concepimento». Un Presepe anti-aborto, come è stato ribattezzato, lungo cinque metri, profondo tre e alto due metri e mezzo, fedele alla tradizione con la presenza di San Giuseppe, i Magi, i pastori, gli animali e introduce una novità: due immagini intercambiabili della Vergine Maria. Ilgiornale.it

