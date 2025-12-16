il paiolo celebra 75 anni di rinascita

Il Desinare degli Auguri dell’Antica Compagnia del Paiolo segna un momento speciale, celebrando i 75 anni dalla rinascita della storica associazione fiorentina. Un evento che rinnova la tradizione e rafforza il legame tra comunità e patrimonio culturale, riscoprendo il valore di un appuntamento ormai radicato nella storia della città.

Firenze, 16 dicembre 2025 – Il Desinare degli Auguri dell’Antica Compagnia del Paiolo ha riportato in città lo spirito più autentico della sua storia, trasformando l’appuntamento annuale in una celebrazione corale del 75° anniversario della rinascita della Compagnia. L’incontro, molto partecipato, si è svolto in un clima festoso e conviviale, con la presenza della sindaca Sara Funaro e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che hanno voluto testimoniare l’attenzione delle istituzioni verso un sodalizio considerato da sempre parte integrante del patrimonio culturale fiorentino. La giornata ha alternato momenti di convivialità a contenuti culturali, mettendo al centro la presentazione del volume celebrativo dedicato ai settantacinque anni del Paiolo. Lanazione.it

