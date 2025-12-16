Gli italiani sono noti per il loro approccio prudente ai consumi e agli investimenti. Secondo l'Associazione bancaria italiana, a novembre 2025 i depositi bancari hanno raggiunto livelli record, segnando il massimo degli ultimi cinque anni e superando anche i tempi immediatamente successivi alla pandemia. Un chiaro segnale di una cultura del risparmio forte e radicata nel paese.

© Ilfoglio.it - Il paese del risparmio: gli italiani consumano poco e investono meno

Roma. I parcheggi del denaro sono strapieni. L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha appena reso noto che i depositi bancari a novembre 2025 hanno raggiunto livelli record (il punto massimo degli ultimi 5 anni) che non erano stati toccati nemmeno nella fase immediatamente successiva alla pandemia. Stiamo parlando di 1.860 miliardi consegnati da famiglie e imprese. È dal 2024 che lo stock di denaro fermo presso gli istituti di credito è in crescita ma a ottobre era cresciuto del 2,7 per cento e a novembre di un altro 2,4. Il tasso sui conti correnti, informa l’Abi, è rimasto stabile allo 0,28 per cento che però è una media e di conseguenza la massa dei clienti-famiglia che ha sul conto 5 o 10 mila euro di fatto prende quasi niente. Ilfoglio.it

Stipendi vs risparmi: quanto investono gli italiani? #investimenti #giusydigirolamo #risparmio

Il paese del risparmio: gli italiani consumano poco e investono meno - La scarsa tendenza agli investimenti mostra una insufficiente cultura finanziaria: anche un investitore prude ... ilfoglio.it