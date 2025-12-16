Il nuovo Benevento di Floro Flores | giallorossi con il migliore attacco di tutta la C

Floro Flores si distingue nel nuovo Benevento, che vanta il miglior attacco di tutta la Serie C. La squadra giallorossa, guidata dall’attaccante, mostra entusiasmo e determinazione nel mantenere la vetta della classifica, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare senza sentirsi appagati. Un esempio di ambizione e mentalità vincente nel campionato.

© Anteprima24.it - Il nuovo (Bene)vento di Floro Flores: giallorossi con il migliore attacco di tutta la C

Tempo di lettura: 2 minuti “La vetta della classifica? Non soffriamo di vertigini. Se dopo averla raggiunta ci si sente appagati allora bisogna cambiare mestiere”. Parole e musica di Antonio Floro Flores, certo che la (mini) rincorsa fatta per riappropriarsi della testa della classifica non influirà sull’atteggiamento della squadra a Cerignola nel match di chiusura del girone di andata. Il Benevento era stato in testa l’ultima volta alla decima giornata, salvo poi fare i conti con qualche passo falso di troppo in trasferta che ha costretto la Strega ad inseguire ma rimanendo sempre al massimo a -3. Anteprima24.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Benevento, Floro Flores Con il Giugliano derby insidioso, come contro la Cavese.

Video Benevento, Floro Flores Con il Giugliano derby insidioso, come contro la Cavese. Video Benevento, Floro Flores Con il Giugliano derby insidioso, come contro la Cavese.

Benevento, Floro Flores:'' Ora non bisogna abbassare la guardia'' - Giugliano ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. iamcalcio.it