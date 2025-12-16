Il nuovo Benevento di Floro Flores | giallorossi con il migliore attacco di tutta la C
Floro Flores si distingue nel nuovo Benevento, che vanta il miglior attacco di tutta la Serie C. La squadra giallorossa, guidata dall’attaccante, mostra entusiasmo e determinazione nel mantenere la vetta della classifica, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare senza sentirsi appagati. Un esempio di ambizione e mentalità vincente nel campionato.
Tempo di lettura: 2 minuti “La vetta della classifica? Non soffriamo di vertigini. Se dopo averla raggiunta ci si sente appagati allora bisogna cambiare mestiere”. Parole e musica di Antonio Floro Flores, certo che la (mini) rincorsa fatta per riappropriarsi della testa della classifica non influirà sull’atteggiamento della squadra a Cerignola nel match di chiusura del girone di andata. Il Benevento era stato in testa l’ultima volta alla decima giornata, salvo poi fare i conti con qualche passo falso di troppo in trasferta che ha costretto la Strega ad inseguire ma rimanendo sempre al massimo a -3. Anteprima24.it
