Il Castelfidardo conquista la sua prima vittoria casalinga della stagione, grazie a un gol decisivo di un nuovo arrivato. Il calciatore, entusiasta, racconta l’assist di Domenico e il suo goal che ha permesso alla squadra di ottenere tre punti fondamentali. La vittoria rappresenta un momento di gioia e speranza per il team alla penultima giornata del girone di andata.

© Sport.quotidiano.net - Il neoarrivato biancoverde è al settimo cielo: "Domenico mi ha messo una palla bellissima, ho preso il tempo e sono riuscito ad anticipare il difensore». Castelfidardo, il Gallo canta a festa: "Vinta una battaglia»

Il Gallo ha cantato. A festa. Guidando il Castelfidardo alla prima vittoria stagionale in casa. Arrivata alla penultima giornata del girone di andata, la seconda in totale dopo quella di Chieti. Che ha permesso ai biancoverdi di lasciare quello scomodo ultimo posto in classifica. Un’inzuccata arrivata dopo un quarto d’ora dal fischio d’inizio che ha steso il Fossombrone degli ex Giuliodori, Fabbi e Imbriola. Forse l’assenza di quest’ultimo, poiché squalificato, si è fatta sentire al centro della difesa, sfruttata appieno dall’attaccante veneto. Tre punti firmati Mattia Gallo che alla terza uscita con il Castelfidardo ha lasciato il segno. Sport.quotidiano.net

Per il posticipo che chiude la 14a giornata, la TAV Treviglio ospita la Rucker, in serie positiva da tre giornate dopo il cambio in panchina. Prima in biancoverde per il neo arrivato Galassi. 14a giornata con @rucker_basketball_team mercoledì 3 dicembre 2 - facebook.com facebook