Il natale di Paviè | tra cocktail in sfera e premi da sogno

Il Natale di Paviè è un evento speciale che trasforma il negozio di Ottaviano in un luogo di festa e sorprese. Tra cocktail in sfera e premi da sogno, i clienti sono stati coinvolti in un'esperienza unica, con gioielli in palio e atmosfere natalizie. Un'iniziativa pensata per regalare momenti indimenticabili e rafforzare il legame con la clientela.

Gioielli in palio nell’evento che ha organizzato il brand Paviè nel suo negozio di Ottaviano per regalare un natale indimenticabile ai suoi clienti. Sabato 13 dicembre, la gioielleria Raffaele Palma in Via San Leonardo 181 a Ottaviano si è trasformata in un autentico salotto natalizio, dove la passione per i gioielli ha incontrato la magia delle feste. I fratelli Francesco, Mara e Vienna Palma, insieme al papà Raffaele, hanno aperto le porte del loro negozio dalle 17 alle 21, accogliendo clienti affezionati e ospiti speciali in un’atmosfera calda e scintillante. L’evento, pensato per celebrare il Natale e ringraziare chi ha scelto e sostenuto il brand durante tutto l’anno, ha offerto un’esperienza unica che ha saputo unire eleganza e divertimento. Ildenaro.it

