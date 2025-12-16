Il Natale dell' Orchestra della Toscana | luce d' inverno
L'Orchestra della Toscana dà il via a una magica festa di Natale con un concerto itinerante. In tournée per il tradizionale appuntamento natalizio, l'evento vede protagonisti Nicolò Jacopo Suppa ed Ettore Pagano, offrendo un'esperienza musicale coinvolgente e suggestiva che illumina l'inverno toscano.
Una festa di musica itinerante: l’ORT in tournée per il Concerto di Natale con Nicolò Jacopo Suppa ed Ettore Pagano. Dal 17 al 24 dicembre, sei città toscane per salutare l’anno tra energia, grazia e capolavori senza tempo.Il Concerto di Natale, per l’Orchestra della Toscana, è più di un rito. Firenzetoday.it
