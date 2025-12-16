Il Natale a San Pietro | commercianti e scuole insieme per valorizzare il territorio

San Pietro Vernotico si appresta a vivere un Natale all'insegna della collaborazione tra commercianti, artigiani e scuole. Le iniziative promosse dall'associazione locale mirano a valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità, rendendo le festività un momento speciale per tutti i cittadini.

SAN PIETRO VERNOTICO - San Pietro Vernotico si prepara ad accogliere il Natale con un rinnovato spirito di comunità grazie alle iniziative promosse dall'associazione di commercianti e artigiani A.Art.Com che quest'anno ha coinvolto anche le scuole del territorio. In programma sfilate per le vie. Brindisireport.it

natale san pietro commerciantiMigliaia di persone in centro per il «Natale d’Incanto» di Ponte San Pietro - M igliaia di persone hanno invaso ieri il centro di Ponte San Pietro in occasione di Natale d’Incanto, che ha trasformato il cuore della città in un grande villaggio natalizio. ecodibergamo.it

natale san pietro commerciantiA Ponte San Pietro tutto pronto per festeggiare l’incanto del Natale - L e strade di Ponte San Pietro si preparano a trasformarsi in un mondo incantato, dove la magia del Natale prende vita tra l uci scintillanti, profumo di dolci appena sfornati e risate di bambini. ecodibergamo.it

