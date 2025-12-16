Il Natale a San Pietro | commercianti e scuole insieme per valorizzare il territorio
San Pietro Vernotico si appresta a vivere un Natale all'insegna della collaborazione tra commercianti, artigiani e scuole. Le iniziative promosse dall'associazione locale mirano a valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità, rendendo le festività un momento speciale per tutti i cittadini.
SAN PIETRO VERNOTICO - San Pietro Vernotico si prepara ad accogliere il Natale con un rinnovato spirito di comunità grazie alle iniziative promosse dall'associazione di commercianti e artigiani A.Art.Com che quest'anno ha coinvolto anche le scuole del territorio. In programma sfilate per le vie. Brindisireport.it
Vaticano, arrivato l'albero di Natale: il timelapse del posizionamento in piazza San Pietro
Migliaia di persone in centro per il «Natale d’Incanto» di Ponte San Pietro - M igliaia di persone hanno invaso ieri il centro di Ponte San Pietro in occasione di Natale d’Incanto, che ha trasformato il cuore della città in un grande villaggio natalizio. ecodibergamo.it
A Ponte San Pietro tutto pronto per festeggiare l’incanto del Natale - L e strade di Ponte San Pietro si preparano a trasformarsi in un mondo incantato, dove la magia del Natale prende vita tra l uci scintillanti, profumo di dolci appena sfornati e risate di bambini. ecodibergamo.it
Sabato 20 Dicembre 2025 faremo l’Albero di Natale Agricolo a Travagliato (Bs) in Ricordo di Pietro Cadei Vi aspettiamo numerosi con i vostri mezzi #NewsAgricoltura - facebook.com facebook
