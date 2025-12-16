Il Napoli recupera parte degli infortunati Anche il belga in partenza potrebbe giocare qualche minuto Rinforzi per Conte e c’è l’amuleto Lukaku

Il Napoli si prepara a recuperare alcuni infortunati, con la possibilità che anche il belga in partenza possa scendere in campo. Con rinforzi in vista, l’attenzione si concentra su Lukaku, considerato più un simbolo di fortuna che un’opzione principale. Conte si avvicina alla sfida con nuove carte in mano, puntando sull’esperienza e sull’effetto-primavera del suo attaccante.

Il prestigiatore Conte vola a Riad con un jolly in tasca. Lukaku, il suo Romelu: sarà un amuleto più che una vera carta da giocare. Il belga potrebbe essere schierato – con prudenza – qualche minuto in Supercoppa, per la prima volta a quasi quattro mesi dal brutto infortunio patito nell’amichevole estiva contro l’Olympiakos. E di un talismano nella semifinale contro il Milan (giovedì alle 20) c’è bisogno viste le ultime due buche prese dal Napoli: in Champions con il Benfica e in campionato con l’Udinese. Chiamala se vuoi usura di una squadra, chi ha giocato nella trasferta in Friuli ieri a Castel Volturno ha svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica. Sport.quotidiano.net

