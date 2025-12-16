Il Napoli e la Supercoppa | il crepuscolo di Diego l’illusione di Silenzi le parate di Rafael e il senso unico di Mazzoleni

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a affrontare la semifinale di Supercoppa italiana a Riyad, tra ricordi di un crepuscolo dieguesco, illusioni di Silenzi, parate di Rafael e decisioni arbitrali discutibili di Mazzoleni. Un match che promette emozioni e sfide intense, in un contesto che mescola storia, aspettative e tensioni.

Il Napoli di Antonio Conte è partito per Riyad, giovedì sera (ore 20 italiane) giocherà la semifinale della Supercoppa italiana contro il Milan. Domani, alle ore 14 italiane, Conte terrà la conferenza stampa. Massimiliano Allegri, invece, parlerà alle 11. Il Napoli e la Supercoppa, cinque i precedenti. 1990, Napoli-Juventus 5-1: l’ultimo trofeo dell’era Maradona. È la prima edizione della Supercoppa italiana. Il 1° settembre del 1990 al vecchio Stadio San Paolo andò in scena l’ultima magia del Napoli di Maradona. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, sconfissero per 5-1 la Juventus di Gigi Maifredi che guidò la Vecchia Signora in una delle peggiori stagioni della sua storia. Ilnapolista.it

