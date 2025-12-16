Il museo Temporaneo delle Esperienze Erbacce tre giorni di performance in loop

Dal 17 al 19 dicembre, BASE Milano ospita il Museo Temporaneo delle Esperienze, un evento di tre giorni all’interno della residenza artistica Erbacce. Sei giovani artiste e artisti under 35 si confrontano con performance in loop, creando un percorso innovativo e coinvolgente che esplora nuove modalità di espressione scenica.

Dal 17 al 19 dicembre, dalle 11 alle 18, negli spazi di BASE Milano parte il Museo Temporaneo delle Esperienze, un percorso di tre giorni - all'interno della residenza artistica Erbacce - durante il quale sei artiste e artisti U35 si mettono in gioco sperimentando un nuovo modo di stare in scena.

Museo temporaneo delle esperienze, il pubblico come parte della performance - Tre giorni in cui la performance diventa un ecosistema vivo, in continuo cambiamento, e il pubblico è chiamato a farne parte. msn.com

