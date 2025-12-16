il muro sommerso che riscrive la preistoria europea

Sotto le acque dell’Atlantico si cela un sorprendente testimone dell’ingegno preistorico. A decine di metri di profondità, un muro sommerso rivela tracce di un passato remoto, riscrivendo la storia dell’Europa e svelando come le antiche civiltà abbiano lasciato il loro segno anche in ambienti inattesi.

Decine di metri sotto le acque agitate dell’Atlantico, dove oggi passano imbarcazioni e correnti impetuose, si nasconde un segno inatteso dell’ingegno umano. È un muro di granito lungo circa 120 metri, costruito settemila anni fa al largo dell’isola di Sein, in Bretagna. Una scoperta che mette in discussione ciò che sappiamo sulle comunità preistoriche europee. Cosa sappiamo. Cosa ha scoperto un geologo francese. Iniziamo col dire che non si tratta di una novità assoluta dal momento che, a individuarlo per primo, nel 2017, è stato il geologo francese Yves Fouquet, analizzando mappe LiDAR dei fondali marini. Quotidiano.net

