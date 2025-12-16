A Bottegone, un nuovo murale dedicato a Martin Luther King trasforma lo spazio urbano, dando vita a un’opera che unisce arte e impegno sociale. Realizzato dagli studenti delle classi 2A e 3C della scuola media Martin Luther King, il murale rappresenta un potente messaggio di speranza e inclusione attraverso i colori.

© Lanazione.it - Il murale della Luther King. Dove i colori prendono vita

"Nel mondo dei sogni ogni colore prende vita". È la frase che, da ieri, campeggia sul murale realizzato a Bottegone dai ragazzi di due classi, la 2A e la 3C, della scuola media Martin Luther King. Un progetto di vera e propria riqualificazione urbana, pensato dal circolo Arci di Bottegone per portare colore e vivacità su un muro che, altrimenti, sarebbe grigio e vuoto. "Questo progetto nasce dall’idea dell’Arci di uscire dalle sue mura e partecipare attivamente alla riqualificazione di quest’area della città – commenta Matteo Giusti, consigliere comunale e presidente del circolo di Bottegone – così abbiamo deciso di sottoporre la nostra idea alla scuola, e abbiamo ricevuto risposta entusiasta". Lanazione.it

Un denso fine settimana al Circolo Domani, venerdì 12 dicembre, alle 16.00 ci troviamo ai giardini popolari per l'inaugurazione del murale ideato dalle ragazze e dai ragazzi dell'I.C. Martin Luther King, all'interno del progetto "Il filo invisibile", cui hanno c - facebook.com facebook