Il murale della Luther King Dove i colori prendono vita

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bottegone, un nuovo murale dedicato a Martin Luther King trasforma lo spazio urbano, dando vita a un’opera che unisce arte e impegno sociale. Realizzato dagli studenti delle classi 2A e 3C della scuola media Martin Luther King, il murale rappresenta un potente messaggio di speranza e inclusione attraverso i colori.

il murale della luther king dove i colori prendono vita

© Lanazione.it - Il murale della Luther King. Dove i colori prendono vita

"Nel mondo dei sogni ogni colore prende vita". È la frase che, da ieri, campeggia sul murale realizzato a Bottegone dai ragazzi di due classi, la 2A e la 3C, della scuola media Martin Luther King. Un progetto di vera e propria riqualificazione urbana, pensato dal circolo Arci di Bottegone per portare colore e vivacità su un muro che, altrimenti, sarebbe grigio e vuoto. "Questo progetto nasce dall’idea dell’Arci di uscire dalle sue mura e partecipare attivamente alla riqualificazione di quest’area della città – commenta Matteo Giusti, consigliere comunale e presidente del circolo di Bottegone – così abbiamo deciso di sottoporre la nostra idea alla scuola, e abbiamo ricevuto risposta entusiasta". Lanazione.it

Daily Art Adventure 195. Painting Dr. Martin Luther King Jr.

Video Daily Art Adventure 195. Painting Dr. Martin Luther King Jr.

Martin Luther King, a colori - È difficile sovrastimare l’importanza che hanno le fotografie nel raccontarci una storia. ilpost.it

Un nuovo capolavoro di Jorit a Napoli: il volto di Martin Luther King a Barra - Lo street artist napoletano ha realizzato un nuovo capolavoro: il volto di Martin Luther King a Napoli est, sulla facciata di un edificio di Barra, ... vesuviolive.it