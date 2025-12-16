Il momento della detersione | perché è il passaggio chiave della cura della pelle

La detersione della pelle è il primo passo essenziale nella routine di cura quotidiana, fondamentale per mantenere un aspetto sano e luminoso. Questo processo permette di eliminare impurità, sebo e residui di inquinamento, preparando la pelle a ricevere i trattamenti successivi. Una corretta detersione è il fondamento di una pelle ben curata e radiosa.

Tempo di lettura: 5 minuti La detersione rappresenta il primo e fondamentale gesto nella cura della pelle, un passaggio irrinunciabile per chi desidera mantenere un aspetto sano e luminoso. Questo momento non deve essere considerato come una semplice abitudine, ma come un vero e proprio rituale che prepara la pelle a ricevere i successivi trattamenti. La detersione, infatti, rimuove impurità, residui di trucco, sebo in eccesso e agenti inquinanti che si depositano sulla cute durante la giornata. Una pelle pulita consente ai principi attivi dei prodotti applicati successivamente di penetrare più facilmente, aumentando l’efficacia di creme idratanti, sieri e trattamenti specifici. Anteprima24.it

