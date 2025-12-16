Il mistero di Padre Pio arriva in prima serata su La7

Il mistero di Padre Pio, uno dei personaggi più affascinanti del Novecento italiano, sarà protagonista di un approfondimento in prima serata su La7. Conosciuto per le sue stimmate e la sua profonda spiritualità, Padre Pio ha lasciato un'impronta indelebile nella storia religiosa e culturale del paese.

È uno degli italiani più famosi del Novecento. Afferma di portare sul suo corpo le ferite di Cristo, le stimmate, e che attraverso la sua fede combatte il demonio. È il protagonista di una storia straordinaria, ma anche una delle figure più controverse del nostro Paese. "Il mistero di Padre Pio".

