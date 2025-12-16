Il Misantropo di Molière La versione di Catalyst

Stasera alle 21:15, al Teatro Verdi di Monte San Savino, va in scena

Luci accese sulla stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino per l’arrivo, stasera alle ore 21:15, de " Il misantropo ", la nuova produzione della compagnia Catalyst, secondo capitolo del percorso "L’umano ritrovato" dedicato a Molière, dopo il successo de "Il malato immaginario". L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Lo spettacolo, con adattamento e regia di Riccardo Rombi, porta in scena una delle commedie più lucide e feroci di Molière, un affresco sociale in cui l’autore si diverte a orchestrare un vorticoso carosello di personaggi, come in un immaginario atelier di moda. Lanazione.it

