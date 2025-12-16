Il sangue di San Gennaro si è liquefatto nuovamente, confermando il tradizionale miracolo celebrato a Napoli. L’evento, annunciato dall’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, ha suscitato l’entusiasmo dei fedeli presenti nella cappella del Duomo, dove si svolge la Festa del Patrocinio.

© Ilfattoquotidiano.it - Il miracolo è avvenuto, il sangue di San Gennaro si è sciolto: le immagini della liquefazione

Si è ripetuto il “miracolo” della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il prodigio è stato annunciato dall’abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio, e accolto dall’applauso dei fedeli riuniti nella cappella del Duomo dove viene celebrata la Festa del Patrocinio. Quello atteso il 16 dicembre è il terzo miracolo dell’anno dopo quelli di maggio e del 19 settembre, giorno del Santo patrono di Napoli. Si tratta del cosiddetto “miracolo laico” perché la cerimonia si svolge nella Cappella del Tesoro di San Gennaro e non sull’altare del Duomo, e la celebrazione è gestita dalla Deputazione di San Gennaro, organismo rappresentativo della città e presieduto dal sindaco che ha il compito di tutelare le reliquie e custodire il patrimonio del Tesoro di San Gennaro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Miracolo di San Gennaro del 3 maggio 2025: il sangue si è sciolto alle 18.09 - Il prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro si è ripetuto oggi, nel cosiddetto miracolo di maggio, uno dei tre che si svolgono durante l’anno. fanpage.it

Miracolo di San Gennaro: oggi il rito della liquefazione del sangue/ Cos’è, come funziona e cosa significa - È oggi, 19 settembre 2025, il giorno del secondo rito sul cosiddetto Miracolo di San Gennaro, ovvero l’evento pubblico amatissimo dai cittadini napoletani durante il quale viene pubblicamente esposta ... ilsussidiario.net

Il terzo miracolo dell’anno e’ avvenuto alle 9:13. Il sangue di San Gennaro si è sciolto nell’ampolla davanti ad una folla di fedeli accorsi al duomo. Il sangue del santo si è sciolto alle ore 9.13, anche se non completamente. Successivamente intorno alle 10 - facebook.com facebook

Il miracolo che per Maria è avvenuto al suo concepimento, per noi si è rinnovato nel Battesimo: lavati dal peccato originale, siamo diventati figli di Dio, sua dimora e tempio dello Spirito Santo. vatican.va/content/leo-xi… x.com