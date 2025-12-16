Il Miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro | Un prodigio che rinnova la fede

Ogni anno, l'evento della liquefazione del sangue di San Gennaro rappresenta un momento di fede e tradizione per Napoli. Questa manifestazione, che si ripete con regolarità, rinnova la devozione dei devoti e mantiene viva la spiritualità legata al santo patrono della città. Un miracolo che continua a suscitare emozioni e a rafforzare il legame tra fede e cultura napoletana.

© Cilentoreporter.it - Il Miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro: Un prodigio che rinnova la fede Anche oggi, la città partenopea ha assistito al prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, avvenuto alle 9.13 nella Cappella del Tesoro. Questo evento eccezionale è il terzo miracolo dell'anno L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine.

