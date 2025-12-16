Il Miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro | Un prodigio che rinnova la fede
Ogni anno, l'evento della liquefazione del sangue di San Gennaro rappresenta un momento di fede e tradizione per Napoli. Questa manifestazione, che si ripete con regolarità, rinnova la devozione dei devoti e mantiene viva la spiritualità legata al santo patrono della città. Un miracolo che continua a suscitare emozioni e a rafforzare il legame tra fede e cultura napoletana.
Anche oggi, la città partenopea ha assistito al prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, avvenuto alle 9.13 nella Cappella del Tesoro. Questo evento eccezionale è il terzo miracolo dell'anno L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it
Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2025 il sangue sciolto alle ore 9.59
Il miracolo è avvenuto, il sangue di San Gennaro si è sciolto: le immagini della liquefazione - Il miracolo del sangue di San Gennaro si è ripetuto a Napoli: accolto con applausi dai fedeli e turisti alle 9:13 nella Cappella del Tesoro ... ilfattoquotidiano.it
Napoli, il «miracolo» di San Gennaro, il sangue si è sciolto ancora: perché succede e perché a volte no - È la terza volta nel 2025 che la sostanza custodita nelle ampolle conservate nel Duomo passa dallo stato solido a quello liquido. vanityfair.it
Si è ripetuto anche quest’anno il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, uno degli eventi religiosi e civili più sentiti dalla città di Napoli. L’annuncio del prodigio è arrivato nella mattinata odierna ed è stato accolto da un lungo applauso dei fede - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.