Il Milan è atterrato a Riad | verso la Supercoppa Italiana

Il Milan di Massimiliano Allegri è arrivato a Riad in vista della Supercoppa Italiana. La squadra si prepara ora ad affrontare il Napoli in una sfida importante, con l'obiettivo di conquistare il trofeo e continuare il percorso di successi stagionali.

Il Milan di Massimiliano Allegri è appena atterrato a Riad! Il programma di doma in in vista del match contro il Napoli. Pianetamilan.it

