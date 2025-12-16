Il Milan è atterrato a Riad | verso la Supercoppa Italiana
Il Milan di Massimiliano Allegri è arrivato a Riad in vista della Supercoppa Italiana. La squadra si prepara ora ad affrontare il Napoli in una sfida importante, con l'obiettivo di conquistare il trofeo e continuare il percorso di successi stagionali.
