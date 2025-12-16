Il mercato ignora il rifiuto di Jaki | Juve +18% vicina al prezzo d’offerta

Il mercato azionario reagisce ai recenti sviluppi riguardanti la Juventus, con il titolo che registra un incremento del 18%, avvicinandosi al prezzo d’offerta di Tether. Nonostante il rifiuto di Jaki e le dichiarazioni di John Elkann, gli investitori mantengono una certa fiducia, ritenendo che il valore della società possa ancora essere oggetto di discussione.

Il titolo vola a un passo dalla proposta di Tether. Il secco no di John Elkann non ha convinto gli investitori che la pensano come l’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli: «Valore non in vendita? Diceva la stessa cosa su Gedi». Cosa succederà in Borsa? I titoli della Juventus saliranno progressivamente fino a raggiungere il potenziale valore attribuitole da Tether, il colosso delle criptovalute che venerdì a Piazza Affari chiusa ha presentato un’offerta con tanto di premio del 20,74%, o crederanno al no «secco» di John Elkann che a strettissimo giro ha parlato di asset non in vendita? La risposta degli investitori è stata abbastanza esplicita. Laverita.info

