Il matrimonio con Francesco Ambrosoli è saltato per colpa di alcune mie foto molto succinte di 30 anni fa oltretutto non autorizzate | Simona Tagli delusa

© Ilfattoquotidiano.it - “Il matrimonio con Francesco Ambrosoli è saltato per colpa di alcune mie foto molto succinte di 30 anni fa, oltretutto non autorizzate”: Simona Tagli delusa Niente matrimonio con Francesco Ambrosoli, previsto il 13 maggio 2026, padre della figlia Georgia. Lo ha annunciato l’ex soubrette e conduttrice icona sexy degli Anni 80 e 90, Simona Tagli, in una intervista a La Repubblica. “È andata così, non ci siamo mai sposati. – ha dichiarato – Dopo 20 anni, anche con un periodo in mezzo molto duro in cui ci siamo scontrati per l’affido di nostra figlia, io gli ho detto sposiamoci, ecco la data”. E ancora: “Dopo un’intervista in tv è uscita la notizia su Dagospia con le mie foto molto succinte e desuete di 30 anni fa, oltretutto non autorizzate perché di un fotografo pluriquerelato all’epoca e ormai defunto. Ilfattoquotidiano.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Il matrimonio con Francesco Ambrosoli è saltato per colpa di alcune mie foto molto succinte di 30 anni fa, oltretutto non autorizzate”: Simona Tagli delusa - L'ex soubrette confessa che il compagno ha annullato le nozze dopo la pubblicazione di sue vecchie foto succinte non autorizzate ... ilfattoquotidiano.it

