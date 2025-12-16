Il documentario di Kapadia sul Maradona è stato riconosciuto dal Telegraph come il miglior film sportivo, offrendo un’analisi profonda oltre i successi. Attraverso narrazioni di fallimenti e crisi personali, il film mette in luce gli aspetti più nascosti e complessi della vita dell’iconico calciatore, rivelando un volto meno celebrato ma profondamente umano.

Il Maradona di Kapadia (che racconta anche l'oscuro tra Napoli e Diego) è il miglior documentario sportivo per il Telegraph

I documentari sportivi migliori non sono quelli delle vittorie e dei trionfi ma quelli che parlano di fallimenti, crolli nervosi e perdite di controllo. Non a caso i più belli parlano di Maradona. Alcuni vanno oltre lo sport per collocare i loro protagonisti in un contesto più ampio. Il Telegraph ne consiglia dieci per le feste natalizie. E al primo posto piazza il Maradona di Kapadia documentario strepitoso che a Napoli in pochi hanno apprezzato perché il regista ha osato mostrare anche i lati oscuri di quel rapporto, un amore tossico che ha finito con lo stritolare Diego. In cima alla lista c’è Diego Maradona (2019) – la storia del genio. Ilnapolista.it

