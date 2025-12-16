il manchester united ha avuto una media di 80 infortuni a stagione negli ultimi cinque anni

Il Manchester United si distingue come il club di Premier League più colpito dagli infortuni negli ultimi cinque anni, con una media di 80 incidenti a stagione. Questa situazione ha influenzato la rosa e le prestazioni della squadra, evidenziando le sfide legate alla gestione degli infortuni in un contesto di alto livello.

Il Manchester United si conferma il club di Premier maggiormente flagellato dagli infortuni negli ultimi cinque anni. Un rapporto del gruppo assicurativo Howden mette in luce come i problemi fisici abbiano pesantemente inciso sui risultati e sui costi del club, costringendo la società a una profonda revisione del reparto medico. Lo riporta il Times. Lo United è flagellato dagli infortuni: i dettagli. Si legge sul Times: “Secondo un rapporto del gruppo assicurativo Howden, il Manchester United ha registrato il maggior numero di infortuni in tre delle ultime cinque stagioni della Premier League. Anche la scorsa stagione, la migliore degli ultimi cinque anni in termini di infortuni, i Red Devils si sono piazzati al terzo posto per numero di giocatori assenti, dietro a Brighton e Arsenal. Ilnapolista.it

