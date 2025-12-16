Il maestro Cosimo Prontera, rinomato direttore d’orchestra barocca di Brindisi, si prepara a portare la musica italiana in Kazakistan con una tournée che prevede due concerti ad Almaty dal 17 al 20 dicembre. In qualità di direttore artistico del Barocco Festival “Leonardo Leo”, continua a promuovere il patrimonio musicale italiano a livello internazionale.

Il maestro brindisino Cosimo Prontera, direttore d'orchestra barocca della Confraternita de' Musici e direttore artistico del Barocco Festival “Leonardo Leo”, è stato invitato in una nuova tournée, questa volta in Kazakistan, per tenere due concerti dal 17 al 20 dicembre prossimo, ad Almaty e ad. Brindisireport.it

Teatro Manoel: il Maestro Prontera porta Drusilla in scena

Il maestro Prontera porta la musica italiana nel mondo: concerto in Kazakistan - Dopo i successi ottenuti nelle tournée in Italia, Spagna, Svizzera, Germania, Libano e in Inghilterra, dicembre intenso per il direttore d'orchestra brindisino ... brindisireport.it

Questa sera al Teatro Mediterraneo @Mostra D'Oltremare , alcuni brani in compagnia dell' Orchestra Neapolis Philarmonia diretta dal Maestro Pasquale Valerio. Con Ezio Lambiase Sonia Totaro - facebook.com facebook