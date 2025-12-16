Il maestro Prontera porta la musica italiana nel mondo | concerto in Kazakistan

Il maestro Cosimo Prontera, rinomato direttore d’orchestra barocca di Brindisi, si prepara a portare la musica italiana in Kazakistan con una tournée che prevede due concerti ad Almaty dal 17 al 20 dicembre. In qualità di direttore artistico del Barocco Festival “Leonardo Leo”, continua a promuovere il patrimonio musicale italiano a livello internazionale.

Il maestro brindisino Cosimo Prontera, direttore d'orchestra barocca della Confraternita de' Musici e direttore artistico del Barocco Festival “Leonardo Leo”, è stato invitato in una nuova tournée, questa volta in Kazakistan, per tenere due concerti dal 17 al 20 dicembre prossimo, ad Almaty e ad. Brindisireport.it

