Il livello più basso dell’umanità | morto a caccia insulti web contro la vittima Lo sdegno della sindaca

Un incidente durante una battuta di caccia ha causato la morte di Irio Pii, suscitando dolore e solidarietà nella comunità di Massa Marittima. Tuttavia, l’evento ha scatenato anche reazioni negative online, con insulti rivolti alla vittima. La sindaca esprime sdegno di fronte a comportamenti così insensibili, sottolineando il rispetto e la vicinanza alla famiglia colpita.

© Lanazione.it - "Il livello più basso dell'umanità": morto a caccia, insulti web contro la vittima. Lo sdegno della sindaca Massa Marittima, 16 dicembre 2025 – E' una città che si è stretta intorno alla famiglia di Irio Pii, il cacciatore deceduto durante una cacciata al cinghiale nella zona boschiva del Poggione. Una morte tragica a causata dalla fucilata partita da un compagno, della stessa squadra e presumibilmente vicino di posta. La squadra che raccoglie cacciatori di Marsiliana e Valpiana, ma anche di altre località, si è trovata coinvolta in questa sfortunatissima circostanza con il cacciatore che nel tentativo di abbattere un cinghiale ha invece colpito Pii la cui salma adesso si trova nell'obitorio dell'ospedale Misericordia, a Grosseto, a disposizione del magistrato.